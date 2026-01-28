Seis grandes economías de UE, incluida España, decididas a impulsar la soberanía europea

3 minutos

Berlín, 28 ene (EFE).- Los ministros de Finanzas de España, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Polonia unieron este miércoles sus fuerzas para tratar de impulsar «de manera decidida» la soberanía europea, la competitividad y la capacidad de defensa en la Unión Europea (UE).

El ministro alemán de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, invitó junto a su homólogo francés, Roland Lescure, y a sus otros colegas europeos a una videoconferencia en la que se identificaron cuatro ámbitos prioritarios de actuación que deben impulsarse «con gran rapidez», informó el Gobierno alemán en un comunicado.

El grupo, conocido como el ‘E6’, se reunirá presencialmente en las próximas semanas para seguir trabajando en las formas de impulsar la unión de ahorros e inversiones, reforzar el papel internacional del euro, conseguir unas inversiones en defensa más eficaces y garantizar materias primas y cadenas de suministro fiables, explicó.

«Como seis grandes economías de Europa, queremos ser ahora el motor» de ese impulso a la soberanía europea ante «las incertidumbres globales», recalcó Klingbeil en el comunicado.

«Lo decisivo es reforzar nuestra competitividad y nuestra capacidad de defensa», enfatizó.

Según Klingbeil, las seis grandes economías de la UE consideran necesario avanzar con mayor rapidez en la unión de ahorros e inversiones, ya que «es clave para mejorar las condiciones de financiación de las empresas europeas, especialmente para empresas emergentes y emergentes en expansión».

A su vez, para reforzar el papel internacional del euro, los seis países opinan que se debe seguir mejorando la competitividad de la UE, de forma que «es necesario intensificar los esfuerzos para mantener condiciones macroeconómicas sólidas, mejorar el entorno empresarial, reducir la burocracia y fortalecer la soberanía, especialmente en el ámbito de los sistemas de pago digitales».

Por otra parte, el ‘E6’ cree, de acuerdo con el ministro de Finanzas alemán, que, para aprovechar todo el potencial de las inversiones en defensa, las iniciativas conjuntas de la UE deben aplicarse a nivel nacional.

«Los Estados miembros deben profundizar su cooperación y la defensa debe consolidarse como una prioridad en el próximo Marco Financiero Plurianual», es decir el presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034, indicó el Gobierno alemán tras la videoconferencia.

Además, el grupo de ministros de Finanzas sostiene que «se trata de convertir la defensa en un motor de innovación y crecimiento».

Por último, las seis grandes economías de la UE opinan que unas cadenas de suministro fiables y el acceso a materias primas críticas son esenciales para las economías europeas.

«Para ello se requiere una estrecha cooperación a nivel europeo y una colaboración estratégica con socios internacionales», recalca Berlín en su comunicado. EFE

cae/rf