Seis heridos, dos de ellos graves, por un incendio en una nave industrial cerca de Atenas

Compartir

2 minutos

Atenas, 9 jul (EFE).- Seis personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en el incendio declarado este jueves en una nave industrial de la localidad griega de Aspropirgos, a unos 15 kilómetros al oeste de Atenas, que movilizó a un amplio dispositivo de emergencia y generó una densa columna de humo visible desde el centro de la capital, informó la emisora Skai.

Uno de los heridos graves fue trasladado en ambulancia con quemaduras graves al hospital ‘Attikón’ de Atenas, donde permanece intubado, y el segundo fue trasladado con heridas graves a otro hospital de la capital, donde también se encuentra intubado, informaron los bomberos.

Otras cuatro personas fueron trasladadas con quemaduras a distintos hospitales, aunque su situación es menos grave, informó Skai.

Hasta el momento se desconoce si se encuentran más trabajadores atrapados en la fábrica, dijo a EFE una portavoz de los Bomberos.

Las llamas arden en una zona industrial en la que se encuentran varios talleres mecánicos y almacenes, si bien por ahora se desconoce qué tipo de industria exactamente es la que se ha visto envuelta en llamas esa estructura.

Unos 75 bomberos, con 20 camiones, tres vehículos especiales con grúas de extinción y un helicóptero luchan contra las llamas en lo que las autoridades han calificado como un «incendio urbano de gran dificultad».

En las inmediaciones hay almacenes con materiales altamente inflamables, mientras que dentro de las instalaciones de la empresa que arde se encuentra estacionado un camión lleno de propano, que hasta el momento no ha sido alcanzado por el fuego.

El incendio ha provocado una cortina de humo negro que puede ser vista desde el centro de Atenas y las autoridades han evacuado una calle contigua al complejo.EFE

dsp/ll/jgb