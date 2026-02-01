Seis heridos en ataque ruso contra hospital materno en Zaporiyia, según Ucrania

Berlín, 1 feb (EFE).- Un ataque ruso golpeó este domingo un hospital materno en la región ucraniana de Zaporiyia (sur), provocando seis heridos, según informaron las autoridades regionales en Telegram.

«El número de víctimas ha subido a seis», anunció el gobernador Ivan Fedórov, que más tarde especificó que entre ellas hay dos mujeres que estaban visitando las instalaciones, presumiblemente para decidir si daban a luz allí.

El gobernador compartió además fotos en las que se ve a un par de mujeres recibiendo primeros auxilios en una ambulancia, así como imágenes de destrozos dentro de una instalación sanitaria y una fachada con ventanas destruidas de donde sale humo.

En la noche del sábado al domingo, los ataques rusos ya habían dejado dos víctimas mortales en la región de Dnipropetrovsk (centro), donde según las autoridades un dron enemigo destruyó una vivienda y mató a un hombre y a una mujer.EFE

