Seis heridos por apuñalamiento en una gran estación ferroviaria de Nueva York

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Seis personas resultaron heridas el domingo en un ataque a puñaladas en la estación de tren Penn de Nueva York, una de las más transitadas de Estados Unidos, según el departamento de bomberos de la ciudad.

Todas las víctimas son civiles y fueron trasladadas al hospital, agregó el organismo.

El atacante quedó «bajo custodia», indicaron los bomberos en un comunicado.

Inicialmente, funcionarios del Departamento de Bomberos informaron de cinco heridos, pero el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, actualizó la cifra en X.

«Con base a la información disponible en este momento, seis personas fueron apuñaladas y el presunto autor está bajo custodia», señaló.

Según el alcalde, fueron las fuerzas policiales de Amtrak, la compañía nacional de transporte ferroviario, las que intervinieron para poner fin al ataque y detener al agresor.

Las circunstancias del hecho no están del todo claras. Sin embargo, el contralor de la ciudad, Mark Levine, dijo en X que se cree que el sospechoso sería «una persona sin hogar con alteraciones emocionales».

Se espera que todas las víctimas sobrevivan, añadió.

Una de ellas sufrió lesiones de gravedad, dos resultaron con heridas moderadas, y dos con heridas leves.

El incidente ocurrió en un concurrido centro de transporte neoyorquino poco antes de que se celebren dos importantes eventos deportivos en el área metropolitana la próxima semana: las Finales de la NBA y la Copa Mundial de fútbol.

El Madison Square Garden, ubicado encima de la estación Penn, en el centro de Manhattan, acogerá los dos partidos de las Finales de la NBA el lunes y el miércoles.

El presidente Donald Trump tiene previsto asistir al partido de la NBA del lunes, tras afirmar recientemente que aceptó una invitación del propietario de los Knicks, James Dolan.

El estadio MetLife, ubicado a las afueras de la ciudad, en el vecino estado de Nueva Jersey, albergará su primer partido del Mundial el sábado.

La seguridad se ha reforzado en la ciudad antes de los dos eventos.

El sistema oficial de notificación de emergencias de Nueva York no describió el incidente, pero indicó que la gente debía evitar la zona y «esperar demoras de tránsito, cierres de calles, interrupciones en el transporte público y presencia de personal de emergencia cerca de la estación Penn».

Antes del apuñalamiento, las autoridades de Nueva York ya habían cancelado una fiesta al aire libre prevista en el lugar para el lunes.

Miles de espectadores se agolparon en una intersección frente al recinto el viernes para una fiesta de visionado del segundo partido. Las autoridades de Nueva York dijeron que 26 personas fueron detenidas después de que algunos aficionados se volvieran violentos.

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