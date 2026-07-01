Seis indígenas guaraníes fueron rescatados en condiciones de esclavitud en Brasil

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São Paulo, 1 jul (EFE).- Seis trabajadores indígenas de la etnia guaraní fueron rescatados la víspera en condiciones análogas a la esclavitud en una propiedad rural de Glorinha, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, según informaron fuentes oficiales.

De acuerdo al comunicado del Ministerio Público del Trabajo (MPT), las víctimas son todas masculinas, con edades comprendidas entre los 20 y 30 años, siendo uno de nacionalidad argentina, dos del estado vecino de Santa Catarina y el resto del propio estado de Rio Grande do Sul.

Según detalles extraídos del informe de la inspección, los trabajadores trabajaban en un cultivo de hortalizas sin contrato ni garantías laborales y se alojaban en una choza de madera sin condiciones de habitabilidad ni instalaciones sanitarias adecuadas.

El Ministerio Público del Trabajo destacó además que el empleador no les proveyó mantas para protegerse del frío ni las herramientas de trabajo necesarias para todos.

Además, dos de los rescatados hablaban exclusivamente guaraní y demostraron dificultades para entender el portugués, según el comunicado.

El propietario de la finca fue detenido en flagrante por la Policía Federal, pero, para evitar un juicio inmediato, firmó un acuerdo legal en el que se comprometió a cesar la explotación laboral en la propiedad; pagar las liquidaciones correspondientes; costear una indemnización por daño moral a cada una de las víctimas y financiar los pasajes de regreso de los trabajadores a sus lugares de origen.

El documento firmado, denominado Término de Ajuste de Conducta (TAC), es un acuerdo legal en el que la persona o empresa reconoce su error y se compromete a corregir el problema y pagar por los daños en un plazo determinado, mientras que el órgano regulador del Gobierno se compromete a fiscalizar el cumplimiento de las condiciones y a no iniciar acciones legales contra el responsable.

El Ministerio Público del Trabajo fijó una audiencia para julio con el fin de supervisar el cumplimiento de los pagos y continuar con la investigación civil del caso.

El año pasado las autoridades brasileñas rescataron a casi 3.000 trabajadores en condiciones de esclavitud en el país, lo que supuso un incremento del 27 % con respecto a 2024.EFE

adm/jgb