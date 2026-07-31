Seis meses después de la desaparición de Nancy Guthrie, el caso sigue sin resolverse

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Los Ángeles, 31 jul (EFE).- Nancy Guthrie, la madre de la conocida periodista estadounidense Savannah Guthrie, cumple este viernes seis meses desde que fue vista por última vez, sin que las autoridades hayan identificado a un sospechoso relacionado con la desaparición que se investiga como posible secuestro, en un caso que ha atraído titulares internacionales y la atención del presidente Donald Trump.

Guthrie, de 84 años, fue vista con vida por última vez la noche del 31 de enero pasado, en su residencia en Catalina Foothills, una zona desértica cercana a Tucson (Arizona), donde vivía sola.

Su familia se enteró de su desaparición un día después, el 1 de febrero de 2026, cuando no asistió, como era su costumbre, a una ceremonia religiosa y, desde entonces, la policía la está buscando con asistencia de agentes federales del FBI.

Las autoridades creen que fue llevada contra su voluntad, después de hallar restos de su sangre cerca de la entrada de su casa y otras pruebas apuntan a que fue secuestrada.

Sin embargo, hasta el momento, los investigadores no han identificado públicamente a ningún sospechoso en el caso, ni se ha divulgado los resultados de muestras de ADN o de otros análisis forenses recolectados en la casa Guthrie, que tenía problemas de salud y usa un marcapasos, del que se perdió el rastro desde su desaparición.

Los mensajes que aumentan el misterio

Las múltiples notas de rescate recibidas, que inicialmente incluyeron una exigencia de millones de dólares por su rescate, han aumentado el enigma alrededor del caso.

Varias de las comunicaciones enviadas, algunas a medios de comunicación, fueron consideradas intentos de extorsión falsos, pero las autoridades y la familia han dado credibilidad a al menos dos de ellas.

El lunes pasado y tras varias semanas de silencio, Savannah Guthrie envió un nuevo mensaje a los presuntos secuestradores de su madre y les instó a «hacer lo correcto”.

La presentadora del popular programa televisivo ‘Today’ de NBC dijo en un vídeo en su cuenta de Instagram que su familia había «hecho su parte» y que «nunca dejaría de buscar» a su madre.

«El mundo puede ser un lugar cruel e implacable, y sé que han intentado hacer las cosas de la manera correcta. Así que les pido, les suplico, que hagan lo correcto ahora», insistió la comunicadora.

Este llamamiento llegó casi un mes después que se recibiera una nota, atribuida a los presuntos secuestradores, en la que se explica que la víctima había muerto poco después de ser raptada y que su fallecimiento no fue intencional.

El mensaje incluso llamó la atención del presidente Trump, que expresó a finales del junio su esperanza de que las autoridades encontraran a la octogenaria. «Esa familia ha pasado por un infierno”, declaró el mandatarios, que desde el inicio pidió a las autoridades federales colaborar en el caso.

Un caso activo

En ese sentido, el FBI (policía federal) declaró a comienzo de julio que la desaparición de Guthrie continúa investigándose como un caso de secuestro con fines de extorsión.

Por su parte, el alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, que ha encabezado la investigación local, dijo esta semana que el caso sigue activo y que no se ha clasificado como uno «sin resolver», según dijo a KVOA, la emisora filial de NBC en Tucson.

Asimismo, el alguacil, que ha recibido críticas por la gestión del caso, confió en que las pruebas de ADN, que aún examinan varios laboratorios del país, darán las respuestas necesarias para resolver el caso.

Las autoridades y la familia confían, además, que finalmente la millonaria recompensa ofrecida (1,1 millones de dólares) para quien ayude a dar con el paradero de Guthrie o a la captura de los responsables de su desaparición, sea el gancho para resolver el caso.

«Estamos trabajando en esto con la mayor dedicación posible», dijo Nanos a la emisora televisiva, mientras hacía un nuevo llamamiento público para recibir colaboración ciudadana.

En febrero, las autoridades detuvieron a dos posibles sospechosos en el caso, que finalmente fueron liberados sin cargos. El jueves se conoció que Carlos Palazuelos, uno de los detenidos, presentó una reclamación judicial por 2,5 millones de dólares por arresto injustificado. EFE

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