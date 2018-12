La bolsa suiza enfrenta un incierto futuro en los mercados europeos. (© KEYSTONE / ENNIO LEANZA)

La Unión Europea (UE) estaría dispuesta a ofrecer a la bolsa suiza acceso a sus mercados durante otros seis meses, según la radio pública suiza SRF. Esto permitiría a Suiza efectuar un proceso de consulta sobre un proyecto de “acuerdo marco” que regiría las futuras relaciones entre Berna y Bruselas.

SRF confirmó las informaciones divulgadas por la agencia Reuters en el sentido de que la UE estaría dispuesta a relajar temporalmente su postura. La confirmación escrita procedería de “un alto funcionario de la UE”. Sin embargo, la decisión de la UE no se comunicará oficialmente hasta el lunes próximo, según la emisora helvética.

La disputa entre Suiza y la UE sobre la equivalencia de las bolsas de valores -una medida esencial para el centro financiero suizo- surgió a fines del año pasado, cuando la Comisión Europea fijó a Suiza un límite condicional de un año para el reconocimiento mutuo de las reglas bursátiles y vinculó cualquier extensión al progreso realizado en el marco de las conversaciones sobre el tratado institucional.

El ministro suizo de Finanzas, Ueli Maurer, declaró que la propia supervivencia de la bolsa suiza estaría en peligro si la UE no restableciera esta equivalencia para fines de este año. “Si no hay acuerdo, si ambas partes abandonan las conversaciones decepcionadas o enojadas sin tener nada en el papel, realmente no veo cómo la Comisión Europea y los Estados miembros podrían renovar la equivalencia".

El Gobierno suizo ha declarado que podría contemplar medidas de emergencia para proteger el mercado de valores y los bancos suizos y que podría incluso reconsiderar su promesa de destinar 1 300 millones de francos al fondo de cohesión de la UE.

swissinfo.ch/mga

