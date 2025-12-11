Seis militares de Ecuador bajo arresto por una presunta ejecución extrajudicial

Seis militares de Ecuador quedaron el miércoles en prisión preventiva dictada por la justicia civil por una presunta ejecución extrajudicial, informó la Fiscalía general.

En su guerra contra el narcotráfico, el presidente Daniel Noboa declaró en 2024 a su país en conflicto armado interno y desplegó a las Fuerzas Armadas en las calles. Organizaciones de derechos humanos denuncian abusos de militares y un aumento de las desapariciones a manos de agentes.

Un juez de la provincia costera de Santa Elena (suroeste) dictó «prisión preventiva contra 6 militares por presunta #EjecuciónExtrajudicial», señaló la entidad acusadora a través la red social X.

Agregó que los soldados, que serán investigados por ese supuesto delito, estuvieron a cargo de un operativo en el balneario de Salinas, en el que falleció uno de los detenidos.

En otro caso de presuntos abusos de autoridad, un grupo de 17 militares está siendo juzgado por la desaparición forzada de cuatro menores, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

En diciembre de 2024, Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de entre 11 y 15 años de edad, fueron detenidos por una patrulla militar en el sur del puerto de Guayaquil (suroeste).

Según Amnistía Internacional, la Fiscalía ecuatoriana ha recibido denuncias por la posible desaparición forzada de 43 personas desde 2023, cuando empezó el mandato de Noboa y cuya bandera es la mano de hierro contra el crimen organizado.

El despliegue de militares a las calles «ha abierto la puerta a violaciones graves de derechos humanos y ha colocado a las personas en el país en mayor riesgo», señaló la oenegé defensora de los derechos humanos.

