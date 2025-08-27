Seis militares muertos en un ataque israelí en Siria

Seis militares sirios murieron en un ataque israelí cerca de la capital, Damasco, el martes, informó el miércoles la televisión estatal siria, en un nuevo balance de esa ofensiva.

Desde que una coalición islamista derrocó a Bashar al Asad en diciembre de 2024, Israel ha llevado a cabo cientos de ataques en el país, con el que se encuentra técnicamente en estado de guerra. En paralelo, inició un diálogo con las nuevas autoridades.

«Seis miembros del ejército sirio murieron en ataques con drones de la ocupación israelí» que el martes tuvieron como objetivo la región de Kesweh, al oeste de Damasco, reportó la televisión.

Un responsable del Ministerio de Defensa había indicado el martes a AFP, bajo condición de anonimato, que un dron israelí había atacado uno de los edificios militares de la 44ª división del ejército sirio en Kesweh, señalando en ese momento al menos tres militares muertos.

El ejército israelí no confirmó estos ataques.

El martes por la mañana un hombre también murió, según la agencia de prensa oficial siria Sana, en un ataque israelí contra una casa en el pueblo de Tarnaja, en la meseta siria del Golán (sur), parte de la cual está ocupada y anexionada por Israel.

El ministerio sirio de Relaciones Exteriores condenó este ataque.

La semana pasada, el ejército israelí anunció haber llevado a cabo operaciones en el sur de Siria, donde afirmó haber descubierto y confiscado «instalaciones de almacenamiento de armas» y «detenido a sospechosos».

Los dos países, enemigos desde hace décadas, han entablado sin embargo un diálogo inédito auspiciado por Estados Unidos.

