Seis muertos en Bagdad por disturbios intertribales desatados por tarifas eléctricas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Enfrentamientos tribales desatados por alzas de tarifas eléctricas dejaron seis muertos en Bagdad, incluyendo cuatro miembros de las fuerzas de seguridad, informó el Ministerio del Interior el domingo.

Funcionarios de seguridad declararon a AFP bajo condición de anonimato que los enfrentamientos estallaron el sábado por la noche después de que una compañía eléctrica privada aumentara sus tarifas. 

La gran mayoría de los iraquíes dependen de empresas privadas para compensar los largos cortes de energía diarios. 

Los enfrentamientos estallaron en el barrio de Saada y cuando los agentes, llegaron para intentar poner fin a los enfrentamientos, fueron atacados a tiros. 

Las disputas intertribales son comunes en Irak, un país donde ademas del fuerte arraigo de rivalidades ancestrales, los civiles disponen de gran cantidad de armas.

