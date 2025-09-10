Seis muertos en Indonesia debido a inundaciones, dos de ellos en la turística isla de Bali

Yakarta, 10 sep (EFE).- Al menos seis personas han muerto en Indonesia, dos de ellas en la turística isla de Bali, debido a inundaciones causadas por fuertes precipitaciones que continúan este miércoles, cuando las autoridades buscan a cuatro desaparecidos, según informó la agencia local de rescates Basarnas.

«Fuertes inundaciones causaron la muerte de dos residentes en la regencia de Jembrana (suroeste de Bali) la noche del martes 9 de septiembre», dijo hoy el jefe del Centro de Comunicación, Información y Datos sobre Desastres de Basarnas, Abdul Muhari, en un comunicado.

El organismo gubernamental confirmó además que cuatro personas perdieron la vida y otras cuatro se encuentran en paradero desconocido en la provincia de Nusa Tenggara, al este de Bali.

El enclave turístico por excelencia de Indonesia, Bali, registra intensas precipitaciones desde la noche del martes y varias zonas han sufrido inundaciones, entre ellas las regencias sureñas de Jembrana, Gianyar, Tabanan y Klungkung, y la capital balinesa, Denpasar, donde se ubica uno de los principales aeropuertos internacionales del país.

Al menos 207 familias se han visto afectadas en Bali por la acumulación de agua, que ha obligado a evacuar a 85 personas, entre ellos niños y personas mayores, según las autoridades.

El trabajo de los equipos de rescate balineses «se vio obstaculizado, debido a que muchos caminos de acceso estaban inundados», apuntó el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Denpasar, Nyoman Sidakarya.

Bali se mantiene este miércoles en riesgo potencial de lluvias moderadas y extremas (entre 50 y 150 milímetros de precipitación al día) acompañadas de tormentas, de acuerdo con la agencia meteorológica indonesia, que prevé un pronóstico más moderado para el resto de semana.

La población en áreas afectadas ha sido alertada sobre posibles peligros hidrometeorológicos, entre ellos inundaciones, crecidas repentinas o deslizamientos de tierra.

«Ante cualquier indicio de peligro, evacuar inmediatamente antes de que las condiciones empeoren», alertaron las autoridades locales. EFE

