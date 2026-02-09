Seis muertos en un ataque a tiros en un bar en los suburbios de Río de Janeiro

Río de Janeiro, 9 feb (EFE).- Seis personas murieron en la madrugada de este lunes en un ataque a tiros en un bar en los suburbios de Río de Janeiro, entre ellos el hijo del director de un periódico regional y una mujer que pasaba por el lugar y resultó herida por una bala perdida, informaron fuentes oficiales.

El hecho ocurrió hacia las 0.50 hora local (3.50 GMT) de este lunes en un bar en Nova Iguaçu, uno de los municipios del área metropolitana de esta ciudad brasileña y de la empobrecida y violenta región conocida como Baixada Fluminense.

Según testigos, varios hombres armados y encapuchados llegaron en un automóvil, dispararon contra los clientes que ocupaban una de las mesas del bar y huyeron con rumbo desconocido.

Los cinco hombres tiroteados murieron en el lugar del ataque.

Una de las víctimas, identificada como Julio César Ornelas, de 53 años, es hijo del director y presidente del diario Jornal Hora H, una publicación regional de Nova Iguaçu.

Dos mujeres que pasaban por el lugar fueron impactadas por balas perdidas y conducidas al Hospital General de Nova Iguaçu, donde una de ellas, identificada como Ana Cristina dos Santos, de 57 años, murió por la gravedad de sus heridas en la espalda.

La otra mujer sufrió heridas sin gravedad en una pierna y recibió el alta este mismo lunes.

Los responsables por la Comisaría de Homicidios de la Baixada Fluminense, que asumieron la investigación, dijeron que aún desconocen las causas del ataque.

En la región son comunes los enfrentamientos armados y ajustes de cuentas entre las bandas de narcotraficantes y de milicianos (parapolicías) por el control de puntos de ventas de drogas o de negocios ilícitos. EFE

