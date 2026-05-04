Seis muertos en un ataque con misil ruso contra una ciudad en la región de Járkov

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(Actualiza con el número de muertos y heridos)

Kiev, 4 may (EFE).- Seis personas han muerto este lunes en la ciudad de Merefa de la región oriental ucraniana de Járkov en un ataque ruso con un misil balístico Iskander, según el último balance del bombardeo ofrecido por el gobernador de la región, Oleg Siniégubov.

Más de treinta personas han resultado heridas en el ataque, que ha provocado daños en varias casas bajas y bloques de viviendas y ha causado desperfectos también en comercios y en un taller, según la Siniégubov.

Merfa tenía más de 20.000 habitantes antes de la guerra y está situada 22 kilómetros al suroeste de Járkov, capital de la región homónima del noreste de Ucrania y una de las urbes más grandes del país.

Járkov está cerca de la frontera con Rusia y es una de las regiones ucranianas con presencia de las tropas del Kremlin y en la que se producen combates. EFE

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