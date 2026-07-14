Seis muertos en un ataque israelí contra un puesto policial en Gaza

Compartir

1 minuto

Gaza, 14 jul (EFE).- Seis personas murieron en un ataque israelí con drones contra un puesto policial en Yabalia, norte de Gaza, donde se concentraban civiles que acudían a presentar denuncias.

El ataque, que se une a la muerte este miércoles de un niño por disparos de un tanque israelí y a la de un hombre por un ataque con dron en el sur de Gaza, causó por el momento seis víctimas mortales, según informó el hospital Shifa de la ciudad de Gaza, y «un gran número» de heridos.

Entre los muertos figura el jefe de la Policía de Yabalia, y su segundo, así como una mujer, indicó el Shifa. EFE

aa-mt/rml