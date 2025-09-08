Seis nuevos gazatíes mueren por desnutrición, dos de ellos niños

1 minuto

Jerusalén, 8 sep (EFE).- Seis gazatíes murieron el domingo por desnutrición, dos de ellos niños, informó este lunes el Ministerio de Sanidad del enclave en su balance que recoge datos del día anterior.

Las nuevas víctimas elevan a 393 el total de fallecidos en la Franja de Gaza por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición, de los cuales 140 eran niños.

En agosto, un informe internacional avalado por la ONU confirmó la existencia de hambruna en la gobernación norte de Gaza, donde se encuentra la capital del enclave, la ciudad de Gaza. Desde entonces, Sanidad ha contabilizado 115 muertes adicionales, 25 de ellas de niños.

El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, advirtió este domingo de que, para finales de septiembre, la hambruna declarada en el enclave, podría extenderse a las gobernaciones de Deir el Balah y Jan Yunis (el sur) si las limitaciones a la entrada de ayuda humanitaria continúan «y en medio de una ofensiva militar masiva».

En las últimas semanas, Israel ha intensificado los bombardeos en Gaza, como parte de su plan de ocupar la capital del enclave y ha ordenado a la población desplazarse hacia el sur.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la campaña militar que lleva adelante Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 64.000 personas, más de 19.000 de ellos niños. EFE

erv/mt/jac