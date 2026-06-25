Seis países de la UE piden controles contra la competencia desleal exterior en químicos

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Bruselas, 25 jun (EFE).- Seis países de la Unión Europea reclaman reforzar los controles sobre los productos químicos importados desde fuera del bloque para evitar la competencia desleal frente a la industria europea y mejorar la protección de la salud y del medioambiente.

Francia, Austria, Dinamarca, Italia, Luxemburgo y Países Bajos trasladaron hoy al resto de los países de la UE un documento de reflexión, al que accedió EFE, en el que señalan que toman nota de la decisión de la Comisión Europea de no seguir adelante con una revisión legislativa del reglamento REACH, la principal normativa europea sobre sustancias químicas.

Tras más de dos años de análisis, el Ejecutivo comunitario ha decidido no abrir por ahora el reglamento para hacerlo más estricto, en lo que varias fuentes consultadas entienden como una forma de evitar que, al reabrir la legislación, el debate político conduzca a que se acaben rebajando las exigencias.

Ante esa situación, los seis países consideran que ya no se dan las condiciones para llevar a cabo una revisión de REACH conforme a los principios de la Estrategia Europea sobre Sustancias Químicas para la Sostenibilidad, pero piden avanzar en ámbitos prioritarios para mejorar la aplicación de la normativa existente.

Los firmantes plantean como prioridades «reforzar los controles y restablecer unas condiciones de competencia equitativas», así como actualizar REACH al progreso técnico y legislativo mediante «comitología», es decir, sin una gran reforma legislativa.

Según el documento, el aumento de las importaciones de sustancias, productos y artículos procedentes de fuera de la UE, incluidas las ventas en línea, está haciendo que entren en el mercado comunitario más mercancías «sin estar sometidas a controles suficientemente frecuentes o exhaustivos».

Los seis países advierten de la llegada de productos importados que no cumplen la normativa o no son seguros, y proponen reforzar los controles aduaneros, automatizar verificaciones documentales y aclarar la responsabilidad de los distintos actores en las importaciones.

El objetivo, añaden los firmantes, es «garantizar que los productos importados cumplan los mismos requisitos sanitarios y medioambientales que los fabricados en la Unión Europea».

El documento también plantea revocar números de registro en casos de fraude y actualizar REACH para adaptarlo a nuevas clases de peligro químico, como los disruptores endocrinos o las sustancias persistentes, bioacumulables, tóxicas o móviles.

Los seis Estados miembros subrayan, no obstante, que esas medidas, «aunque necesarias, no son suficientes», y defienden retomar una revisión más profunda «tan pronto como se haya restablecido la competitividad de la industria europea». EFE

jaf/asa/crf