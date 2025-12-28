Seis personas asesinadas, entre ellas un bebé de dos años, en un ataque armado en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 28 dic (EFE).- Seis personas, entre ellas un bebé de dos años, fueron asesinadas este domingo en un ataque armado ocurrido en el municipio costero de Puerto López, de la provincia de Manabí, al oeste de Ecuador.

El coronel Wladimir Acurio, jefe policial de Manabí, dijo que hombres a bordo de una camioneta y motocicletas llegaron hasta una zona del malecón de Puerto López y «dispararon a personas que estaban haciendo compra y venta de mariscos».

«Hay algunas líneas investigativas, encontramos también la motocicleta en la que uno de los delincuentes se estaba movilizando, que se encuentra reportada como robada, y en este momento vamos a hacer algunos allanamientos para dar con la localización y captura de estos delincuentes que están tratando de generar el miedo y la zozobra aquí en el sector de Puerto López y en la provincia de Manabí», indicó el oficial al medio El Diario.

Acurio señaló que a la zona llegaron unidades especializadas como el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Inteligencia, entre otros, quienes se encontraban recopilando información sobre el hecho.

Al menos otras dos personas habrían sido asesinadas el sábado en el mismo municipio, según informaron medios locales.

Manabí es una de las cinco provincias que está bajo un estado de excepción decretado en noviembre por el presidente Daniel Noboa debido a los altos índices de violencia criminal.

Además, Ecuador vive desde 2024 bajo un «conflicto armado interno» declarado por Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes de los últimos años en el país andino, que en 2025 registró un promedio de un asesinato por hora. EFE

