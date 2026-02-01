Seis personas resultan heridas en tres ataques ucranianos en Bélgorod, según Rusia

1 minuto

Moscú, 1 feb (EFE).- Seis personas han resultado heridas a causa de tres ataques ucranianos en la región fronteriza de Bélgorod, informaron este domingo las autoridades rusas.

Según el gobernador local, Viacheslav Gladkov, uno de esos ataques fue efectuado con misiles y los otros dos con drones.

Como consecuencia, en distintas localidades de la región resultaron heridos cinco hombres y una mujer.

Bélgorod es una de las regiones rusas más afectadas por la guerra, donde solo el año pasado fallecieron 147 civiles por ataques enemigos. EFE

mos/mgr