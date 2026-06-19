Seis policías heridos en un ataque con explosivos en el sur de Tailandia

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Bangkok, 19 jun (EFE).- Seis agentes de la Policía de Tailandia resultaron heridos este viernes en un ataque con un artefacto explosivo que tuvo lugar en Yala, una de las tres provincias del sur del país en las que operan grupos insurgentes separatistas.

El medio gubernamental Radio Tailandia explicó que a las 8.10 hora local (1.10 GMT) de este viernes, un grupo de policías que vigilaban la seguridad fronteriza en el distrito de Than To, limítrofe con el estado malayo de Kedah, fueron objeto de «una emboscada».

«La explosión hirió a seis oficiales: uno sufrió heridas por metralla en el rostro, mientras que los demás presentaron lesiones menores» y todos fueron trasladados a un hospital cercano, indica un comunicado escrito del medio oficial.

Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona del incidente, adonde se trasladó un equipo especializado para asegurar el perímetro y asegurar que no había más artefactos explosivos, sin dar más detalles.

«Se han incrementado las medidas de seguridad y se está monitoreando de cerca la situación», prosigue el escrito, que llama a los ciudadanos a reportar a la Policía «cualquier información o personas sospechosas».

El sur de Tailandia es escenario habitual de ataques en las últimas décadas, a raíz de una insurgencia de grupos separatistas que claman la independencia de las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat, predominantemente musulmanas, mientras que el resto del país es mayoritariamente budista.

En junio de 2024, Yala registró un ataque con explosivos que se saldó con un fallecido y 18 heridos, mientras que en enero de 2025 otro atentado en Pattani dejó seis heridos.

Al menos 7.600 personas habían muerto hasta 2024 en enfrentamientos en esta zona del sur de Tailandia desde que el movimiento separatista musulmán reanudó la lucha armada en 2004, después de una década de letargo, según el recuento de la organización Deep South Watch.

Los rebeldes musulmanes denuncian discriminación por parte de la mayoría budista del país y exigen el derecho de autodeterminación en las tres provincias sureñas, que conformaron el antiguo sultanato de Patani antes de su anexión a la actual Tailandia a principios del siglo XX.

El Gobierno tailandés y la insurgencia han mantenido negociaciones intermitentes en Malasia, país de mayoría musulmana que actúa de facilitador, desde hace más de una década, sin acuerdos significativos hasta ahora. EFE

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(foto) (vídeo)