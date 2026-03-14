Seis policías heridos en un ataque de presuntos yihadistas en el noreste de Kenia

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Nairobi, 14 mar (EFE).- Al menos seis policías resultaron heridos por la explosión de una bomba el viernes en el noreste de Kenia, en el condado de Mandera, a la que siguió una emboscada por parte de hombres armados sospechosos de pertenecer al grupo yihadista somalí Al Shabab, según documentos policiales.

De acuerdo con un informe policial que recogen este sábado medios locales, un equipo de 15 agentes viajaban en un coche Land Cruiser en la carretera Elwak-Wargadud cuando la bomba explotó, mientras adelantaban a un autobús de pasajeros, hacia las 06.30 hora local (03.30 GMT).

Al parecer, la explosión destrozó el parabrisas del vehículo policial, rompió los espejos laterales y dañó las puertas, mientras dos ventanas traseras del autobús también se hicieron añicos.

Entre los heridos, que sufrieron magulladuras y contusiones en diferentes partes del cuerpo, se encuentran el cabo Kipkurui Kosgei, los agentes Hillary Kiplagat -que conducía el vehículo- y Ali Noor Issack Sheikh, y tres reservistas: Jibril Aliow Omar, Abdi Ali Issack y Hussein Issack Mohamed.

Después de los hechos, efectivos de las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF, en inglés) se desplegaron en el lugar para rastrear a los atacantes.

En octubre de 2011, el Ejército de Kenia invadió Somalia tras varios secuestros atribuidos a Al Shabab en su territorio y, en febrero de 2012, se incorporó a las fuerzas de la Unión Africana (UA) que ayudan al Ejército somalí.

Desde entonces, los yihadistas, afiliados a la red terrorista Al Qaeda desde 2012, han cometido numerosos ataques en Kenia.

Al Shabab comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central somalí, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

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