Seis soldados kurdos muertos y 30 heridos en ataques con misiles iraníes en Irak

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Redacción Internacional, 24 mar (EFE).- Seis combatientes kurdos iraquíes del ‘peshmerga’, fuerzas de seguridad de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, murieron y otros 30 resultaron heridos en dos ataques «con misiles balísticos iraníes» contra sus bases en esa zona del norte de Irak, informaron fuentes oficiales kurdas.

Los «ataques traicioneros» ocurrieron en la madrugada de este martes cuando «seis misiles balísticos iraníes» tuvieron como blancos «el cuartel general de la 7.ª División/1.ª Región de Infantería y una fuerza de la 5.ª División/Infantería de las fuerzas Peshmerga en la región de Soran», en la provincia de Erbil, informó el Ministerio de Peshmerga en un comunicado.

El citado departamento condenó «enérgicamente esta agresión, que carece de los valores humanos más básicos y de los principios de buena vecindad», y que «provocó el martirio de 6 héroes Peshmerga y heridas de otros 30».

El primer ministro del Kurdistán, Masrour Barzani, condenó por su parte en un mensaje en X «el ataque hostil y traicionero contra las bases Peshmerga», y advirtió que su Gobierno tomará «todas las medidas necesarias para contrarrestar esta hostilidad».

Barzani llamó al Gobierno federal de Bagdad y a la comunidad internacional «para que pongan fin a estos ataques contra la región del Kurdistán».

El Kurdistán iraquí ha sufrido una oleada de ataques con drones y misiles desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán el pasado 28 de febrero. Grupos armados iraquíes chiíes alineados con Irán se han atribuido la responsabilidad de algunos de los ataques.

El Gobierno Regional del Kurdistán, así como el de Bagdad, aliados de EE.UU., han adoptado desde el principio una política de neutralidad, y sus líderes han anunciado en varias ocasiones que no permitirían que el territorio iraquí se utilice para amenazar a sus vecinos. EFE

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