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Selección femenina iraní de futbol viajará a Omán tras polémica sobre peticiones de asilo

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Bangkok, 16 mar (EFE).- La selección femenina de fútbol de Irán viajará este lunes a Omán tras casi una semana en Malasia, según confirmó a EFE la Confederación Asiática de Fútbol, después de la polémica por no cantar el himno nacional durante su participación en la Copa de Asia en Australia y los asilos solicitados en ese país por algunas de ellas.

Una veintena de miembros de la selección llegaron a Kuala Lumpur la noche del pasado martes, y habían permanecido en un hotel de la capital malasia hasta ahora. Se desconoce si la selección se desplazará después de Omán a Irán, cuyo espacio aéreo permanece cerrado por la guerra. EFE

nc-up/pav/lab

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