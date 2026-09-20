Revolut pretende plantar cara al sector bancario suizo

Revolut solicita una licencia bancaria: una amenaza para el sector bancario suizo Keystone-SDA

El banco digital Revolut ya cuenta con un millón de clientes en Suiza. Ahora, la empresa ha solicitado una licencia bancaria suiza. ¿Por qué?

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Próximamente, un nuevo actor podría dejar huella en el sector bancario suizo, uno que ya cuenta con 1,3 millones de clientes en el país. Revolut está considerado como el mayor «neobanco» de Suiza. Se trata de un proveedor de servicios financieros que no cuenta con sucursales, sino que gestiona todas las transacciones de pago a través de su aplicación y su página web.

Revolut ha solicitado a la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA) una licencia bancaria suiza. En Suiza, la mayoría de la gente ha utilizado hasta ahora Revolut como cuenta secundaria o, a menudo, como «banco de vacaciones» para realizar pagos al extranjero y así beneficiarse de sus comisiones relativamente bajas.

«Una licencia bancaria aporta confianza y prestigio», explica Charlotte Jacquemart, redactora de economía de la radio y televisión pública suiza SRF. Esto se debe, en parte, al sistema de garantía de depósitos. Si un banco con licencia quiebra, los saldos de las cuentas de hasta 100.000 francos suizos (121.110 dólares) están protegidos por ley.

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«Una licencia bancaria suiza permite ofrecer productos adaptados al mercado local», añadió Jacquemart. Actualmente, Revolut opera en Suiza con una licencia bancaria lituana.

Con una licencia bancaria suiza, la empresa podría ofrecer nuevos servicios financieros, como productos de pensiones o acceso a la red de pagos digitales Twint. Y, en teoría, también podría conceder préstamos, aunque, según Revolut, esto no es una prioridad en estos momentos.

La estrategia de expansión de Revolut Suiza no es el único país en el que Revolut se está expandiendo actualmente. La empresa solicitó una licencia bancaria en el Reino Unido ya en 2021, pero tuvo que esperar hasta este año para obtenerla. En agosto, también consiguió una segunda licencia de la Unión Europea, en Francia. Además, está en marcha el proceso para convertir la licencia provisional de Revolut en Estados Unidos en definitiva. Pero las licencias bancarias tienen un coste, en parte debido a una regulación más estricta. Como resultado, los costes operativos de Revolut aumentarán inicialmente.

Según Jacquemart, Revolut ya compite con los bancos suizos. «Por supuesto, un banco en toda regla es un competidor aún mayor, aunque, en un principio, esto probablemente supondrá un mayor reto para los demás neobancos», afirmó.

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Los neobancos suizos como Neon, Yuh y Zak son filiales de bancos tradicionales y, por lo tanto, ya operan con una licencia suiza. Ahora podrían perder esta ventaja competitiva frente a Revolut.

Los bancos tradicionales ofrecen una gama más amplia de productos que sus competidores digitales. Entre ellos se incluyen servicios de asesoramiento, gestión patrimonial para clientes acaudalados, hipotecas y servicios corporativos.

Queda por ver si otros neobancos seguirán su ejemplo en estos ámbitos a medio o largo plazo.

Noticias negativas en torno a Revolut En los últimos años, Revolut ha sido noticia no solo por su impresionante crecimiento, sino también por algunas noticias desagradables. La empresa está actualmente en el punto de mira debido a su solicitud de licencia y a una filtración de datos. Revolut reveló datos personales pertenecientes al menos a 700 clientes a terceros no autorizados. Según Revolut, estas personas se hicieron pasar por autoridades públicas utilizando direcciones de correo electrónico auténticas. En abril de este año, Revolut fue multada con millones de euros en Italia por prácticas comerciales engañosas. El proveedor de servicios financieros ha presentado un recurso contra esta decisión. En los últimos años, se han producido casos de cuentas de Revolut pirateadas o bloqueadas sin motivo alguno, al igual que ha ocurrido con las de otros neobancos. Además, las aplicaciones para smartphones se consideran un catalizador de la delincuencia financiera, el blanqueo de capitales o el robo de identidad debido a una regulación a menudo laxa. «Por lo tanto, la FINMA seguirá de cerca a Revolut», afirmó Jacquemart.

En París, Revolut está construyendo una nueva sede para Europa Occidental con unas 600 personas empleadas. En Suiza, Revolut tiene previsto invertir 150 millones de francos suizos en un plazo de cinco años.

Revolut cuenta actualmente con una plantilla de 30 personas empleadas y, para finales del año que viene, se prevé que esa cifra aumente hasta poco menos de 100. También hay una oferta pública inicial (OPI) en perspectiva, aunque ya se ha pospuesto varias veces.

Los inversores privados valoran actualmente a Revolut en 115 000 millones de dólares. Pero, ¿podría este neobanco llegar a estar a la altura de los grandes bancos suizos? Jacquemart no se atreve a hacer una predicción definitiva. «Pero creo que se trata más bien de un proyecto que abarcará décadas», afirmó.

Adaptación, Patricia Islas

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