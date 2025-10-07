Seleccionador interino de Perú ve necesario dar oportunidad a nuevos jugadores ante Chile

3 minutos

Lima, 6 oct (EFE).- El seleccionador interino de Perú, Manuel Barreto, dirigió este lunes su primer entrenamiento con la Bicolor con miras al partido amistoso del viernes ante Chile, en el que anticipó que buscará abrir el abanico de futbolistas al que pueda recurrir el próximo técnico.

Barreto indicó que Perú necesita «ampliar el universo» de jugadores que pueden ser seleccionados, ya que con las opciones actuales el combinado peruano quedó penúltimo en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

«Nosotros tenemos ahora absolutamente claro el universo con el que cuenta Perú actualmente. Cuenta con grandísimos jugadores que ya conocemos, pero también es una realidad que con el universo actual hemos quedado en el puesto que hemos quedado. No podemos esconder esa realidad. Todos los jugadores necesitan que aumente ese universo de jugadores», dijo Barreto.

«La manera en que lo podemos ayudar es aumentar el universo de jugadores con el que puede contar ese técnico que va a iniciar el siguiente proceso», añadió.

El entrenador aclaró que «no se trata de poner jugadores jóvenes por poner, se trata de poner jugadores jóvenes bien rodeados, protegidos y que puedan tener éxito».

«Hay una columna vertebral de jugadores con experiencia e incluso con experiencia en el Mundial», señaló Barreto, quien enfatizó que actualmente ahora todos los futbolistas peruanos tienen abierta la puerta de la selección.

Barreto incidió en que tiene claro que su paso por la selección absoluta es temporal y que, una vez llegue el nuevo seleccionador, él volverá a su cargo al frente de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

«Tengo absolutamente claro que, como entrenador peruano, el honor más grande que se puede tener es ser seleccionador de tu país, y también el rol con el que llegué a la selección, que será el que vuelva a desarrollar cuando pasen estos partidos», apuntó Barreto.

«Hoy tiene la Federación una necesidad y una transición que me toca liderar, y la voy hacer como he asumido todos los retos en mi vida, que no han sido pocos: con valentía, profesionalismo y mucha pasión», agregó.

El seleccionador interino remarcó que «para todos los jugadores va a ser importante que aquellos que quieran venir, vengan» y confió en que para los amistosos de noviembre, que se celebrarán en Rusia, pueda haber mayores novedades en la convocatoria.

Preguntado por la situación del delantero Álex Valera, Barreto indicó que tiene una molestia física, pero el compromiso del jugador es mantenerse con la selección.

«Nosotros lo vamos a cuidar. Si llega el viernes y puede tener minutos los tendrá, y si vemos que no, no lo vamos a arriesgar. Está con nosotros, está con la selección y está comprometido. Va a seguir hasta el partido con Chile», concluyó.

Barreto tomó las riendas de Perú tras finalizar las eliminatorias en penúltimo lugar, y con un proceso con tres técnicos diferentes: el peruano Juan Reynoso, el uruguayo Jorge Fossati y el argentino nacionalizado peruano Óscar Ibáñez, sin que ninguno de ellos diera con la fórmula para levantar el equipo. EFE

