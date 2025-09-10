Seleccionan al jurado en Florida que evaluará al acusado de intentar matar a Trump

2 minutos

Miami, 10 sep (EFE).- La selección del jurado del juicio contra Ryan Routh, acusado de intentar asesinar a Donald Trump en 2024 en un campo de golf en Florida, cuando era candidato, se concretó este miércoles en la ciudad de Fort Pierce, donde el jueves se prevén las declaraciones inaugurales del proceso.

Routh, quien pidió defenderse a sí mismo desde julio, y los fiscales seleccionaron de entre más de 180 candidatos a 12 personas: cuatro hombres blancos y uno afroestadounidense, así como seis mujeres blancas y una de raza negra, según reportó la prensa local en Fort Pierce, ubicada en el centro de Florida donde ocurre el juicio.

La integración del jurado, que comenzó el lunes, afrontó el reto de encontrar a personas que expresaran imparcialidad frente a Trump y que no estuvieran sobreexpuestas a información del caso, además de la intención de Routh de cuestionar a los candidatos sobre sus opiniones del conflicto en Gaza.

Además, uno de los potenciales jurados tomó una fotografía de Routh, por lo que quedó descalificado del proceso, que durará hasta el 1 de octubre.

La jueza a cargo, Aileen M. Cannon, llegó al cargo nombrada por Trump en 2020 y es conocida por haber desestimado en julio de 2024 el juicio contra el actual mandatario por su manejo de documentos clasificados.

El acusado despertó renovada controversia la semana pasada por haber pedido de manera formal a la Corte «algunas estríperes femeninas», además de una pelea y una competencia de golf contra Trump para resolver su proceso.

El hombre, un trabajador de la construcción de 59 años de Carolina del Norte, se declaró en septiembre de 2024 no culpable de los cinco cargos que afronta, entre ellos el intento de asesinato de un candidato presidencial, posesión de un arma de fuego para promover un delito violento y agresión a un funcionario federal.

Las autoridades lo detuvieron el 15 de septiembre de 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales, en un campo de golf de Florida propiedad de Trump en el que un agente del Servicio Secreto lo descubrió armado con un rifle semiautomático escondido detrás de unos arbustos.

El sospechoso se defenderá a sí mismo pese a las recomendaciones de la jueza, mientras los fiscales lo acusan de montar un «circo» para intentar afectar la imagen del presidente.

Este hecho representa el segundo intento de asesinato de Trump cuando era candidato, pues ocurrió después del atentado del 13 de julio de 2024 en un mitin del republicano en Butler, en Pensilvania, donde abatieron al perpetrador. EFE

