Sellami: «No me importa el resultado, sino la impresión que dejemos, que lo demos todo»

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Arlington (EE.UU), 26 jun (EFE).- El técnico de la selección de Jordania, Jamal Sellami, aseguró que el sábado, contra Argentina por la tercera jornada del grupo J del Mundial 2026, no le importa el resultado, sino la impresión que dejen sobre el campo, que tengan la sensación de haberlo dado todo.

La víspera de su último partido en su primer Mundial, Sellami hizo balance y consideró que lo más importante fue la experiencia adquirida, más allá de haber perdido contra Austria y Argelia.

«Hemos aprendido mucho y ese era uno de los objetivos que nos plateamos. Buscamos lecciones para desarrollar el fútbol en Jordania. Los partidos fueron históricos para nosotros y hemos rendido bien, aunque también cometimos errores», indicó el entrenador de origen marroquí en la sala de prensa del estadio AT&T, donde su equipo cerrará mañana su participación en la Copa del Mundo.

Sellami afirmó que no importa que Argentina juegue con muchos jugadores que no acostumbran a estar en el once inicial, porque en cualquier caso serán «formidables».

«Mañana jugamos contra uno de los favoritos y unos de los mejores jugadores del mundo. Vamos a buscar aprender, disfrutar ante jugadores excepcionales y un equipo «formidable».

«No tenemos idea de quiénes van a jugar, desconocemos el once titular, pero será un equipo formidable. Juegue o no (Lionel) Messi, jugaremos contra un equipo formidable, por so nos concentramos en nuestro juego y queremos que sea un gran recuerdo», añadió.

Para Sellami, los resultados no han mostrado el rendimiento que ofreció Jordania, y dijo que se sienten obligados a tener una buena actuación, porque «es el partido que van a ver todos los seguidores de Jordania.

Reunió a gente que lleva muchos años fuera de Jordania

Más allá del fútbol, la selección jordana ha llevado la cultura de su país a Estados Unidos y se ha convertido en un motivo de orgullo para los emigrantes, según el técnico.

«Uno de los objetivos más importantes que me planteé cuando me nombraron, fue dar un buen ejemplo. Cuando llegamos a Estados Unidos, sentimos el apoyo de los emigrantes de Jordania. Entendimos su magnitud, por lo que nuestra presencia hizo que este tipo de reuniones fuesen posibles entre ciudadanos que hace mucho que no están en Jordania para mostrar ‘nashama’, que es un término que implica coraje y compromiso y es lo que hemos mostrado».

«En el último partido, lo que quiero es que los jugadores salgan de la cancha sabiendo que lo han dejado todo. No me importa el resultado, sino la impresión que dejemos. Además, espero que no haya lesiones», indicó.

Por su parte, el capitán del equipo, Moussa Al-Tamari, dijo que lejos de presionarlos, la presencia de Messi los motiva. «Messi es el mejor de la historia, pero enfrentarnos a él no nos presiona, ni le tememos, al contrario, nos motiva».

«Participar en un Mundial es el sueño de todos los ciudadanos de Jordania y esta selección ha sido un símbolo del pueblo jordano, de su cultura. Hemos ayudado a mostrar quiénes somos», dijo sobre la presencia de la selección jordana en su primera Copa del Mundo. EFE

og/laa

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