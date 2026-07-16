Senado aprueba por estrecho margen megarreforma tributaria de Kast y pasa a último trámite

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Santiago de Chile, 16 jul (EFE).- El pleno del Senado aprobó la madrugada de este jueves por un estrecho margen la gran mayoría de las medidas contenidas en la megarreforma económica y tributaria impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, por lo que el proyecto emblema del líder ultraderechista queda pendiente de un último trámite.

«Es un día importante para Chile, este proyecto llegó al Congreso hace tres meses con una misión muy clara, darle a nuestro país las herramientas para progresar, crear empleo y reconstruir lo que el fuego destruyó en Bíobío y Ñuble», dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a la salida de la maratoniana votación, que arrancó la tarde del miércoles.

Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la mayoría de los artículos del denominado proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social fueron aprobados solo con los votos del oficialismo, integrado por una coalición entre el ultraderecha y la derecha tradicional.

Aunque el Ejecutivo buscaba aprobar la iniciativa en el Senado por un margen más amplio (sus principales artículos fueron aprobados por 26 votos a favor y 24 en contra), la votación supone el primer gran triunfo parlamentario para Kast, cuya popularidad ha sufrido una caída considerable en las encuestas en los últimos meses.

Como el proyecto original sufrió cambios durante la tramitación en el Senado, debe volver a ser votado la próxima semana para convertirse en ley en la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo cuenta con una mayoría mucho más holgada.

El Ejecutivo considera clave la aprobación del proyecto para reactivar la economía y elevar el crecimiento del mayor productor de cobre del mundo -el PIB creció un 2,5 % en 2025, pero los primeros cinco meses del año ha encadenado caídas-, así como reducir la tasa de desempleo y equilibrar las cuentas fiscales.

Sin embargo, tanto el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), un organismo estatal independiente creado para supervisar la sostenibilidad de las finanzas públicas, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han alertado de los riesgos que supone la megarreforma para las metas fiscales y de que el crecimiento podría no compensar la menor recaudación.

«Los números técnicos importan, pero lo que importa más es lo que hay detrás de ellos: los chilenos y chilenas que necesitan que la economía se mueva, que volvamos a crecer, que volvamos a recuperar la esperanza, el progreso y el dinamismo», agregó Quiroz.

«A la medida de los superricos»

El corazón del proyecto es la reducción del impuesto a las empresas del 27 % al 23 % y una polémica medida que garantiza invariabilidad o congelamiento tributario a grandes inversiones.

Esta fue una de las normas que sí sufrió modificaciones en la tramitación y los senadores aprobaron que sea gradual: 10 años sin variaciones de impuestos para montos de 50 a 100 millones de dólares; 15 años para inversiones entre 100 y 350 millones; y 20 años a partir de 350 millones de dólares.

El proyecto también incluye beneficios fiscales para la repatriación de capitales, exención del IVA a la compra de vivienda durante un año o flexibilización de permisos para acelerar inversiones, entre otras medidas.

La megarreforma también contempla un controvertido mecanismo de indemnización estatal para inversionistas cuyas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) sean anuladas por los tribunales.

El proyecto de ley cuenta con el rechazo de la oposición de centro y de izquierdas, que acusa al Gobierno de falta de diálogo y que considera que es una reforma que beneficiará a los ricos y profundizará las desigualdades sociales.

«Ante un proyecto profundamente ideológico, a la medida de los superricos, que debilita al Estado y genera incertidumbre a la clase media, como oposición recurriremos al Tribunal Constitucional. No permitiremos que estos retrocesos sigan afectando a las familias chilenas», anunció Constanza Martínez, presidenta del izquierdista Frente Amplio, el partido del expresidente Gabriel Boric, antecesor de Kast.

«Es un día negro para las arcas fiscales, es un proyecto que rebaja la recaudación fiscal sin compensaciones estructurales”, apuntó por su parte la senadora comunista Claudia Pascual. EFE

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