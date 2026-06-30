Senado chileno rechaza juicio político contra exministro de Hacienda de Boric

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Santiago de Chile, 30 jun (EFE).- El Senado de Chile rechazó este martes por un amplio margen el juicio político a Nicolás Grau, exministro de Hacienda en el último periodo del expresidente Gabriel Boric, por supuestas inconsistencias en cálculos fiscales.

El pleno de la Cámara Alta rechazó los cuatro capítulos del libelo acusatorio impulsado por miembros del Partido Republicano (PR) y el Partido Nacional Libertario (PNL), dando por finalizado el proceso pese al apoyo obtenido por el hemiciclo de la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 23 de junio.

«Ha quedado demostrado que era una acusación sin fundamento. Yo nunca quise que mi defensa se basara en que yo no era responsable de algo que se nos estaba imputando, sino que los hechos mismos no eran ciertos», sostuvo Grau una vez conocida la decisión.

Grau, que también fue ministro de Economía durante la administración del expresidente Boric, valoró «la transversalidad del rechazo de la acusación» con votos de partidos de Gobierno, recordando que «el país tiene desafíos muy relevantes» y que «no es cierto que nuestro país está en una situación catastrófica».

Por el capítulo I del documento en el Senado votaron 25 en contra, 16 a favor y cuatro se abstuvieron; por el capítulo II, 32 en contra, 9 a favor y dos se abstuvieron; por el capítulo III, 26 en contra, 16 a favor y tres se abstuvieron; y por el capítulo IV, 33 en contra, 10 a favor y dos se abstuvieron.

El núcleo de la acusación constitucional apuntaba a que Grau presuntamente infringió el principio de probidad establecido en la Constitución y las normas que regulan la administración financiera del Estado, así como el principio de universalidad presupuestaria.

Fue luego de que el actual jefe de la cartera de Hacienda, Jorge Quiroz, denunciara un supuesto desfase de más de 10.000 millones de dólares en la estimación de la deuda pública para el periodo 2026-2030, que congresistas de extrema derecha anunciaron la acusación, esfuerzo que finalmente no contó con el apoyo de todo el oficialismo en el Senado.

El proceso contra el militante del Frente Amplio -el partido del expresidente Boric- tuvo lugar en plena tramitación de la megarreforma impulsada por Kast, un polémico paquete de medidas que no tiene asegurada su aprobación en el Senado, al no existir una mayoría clara, y que contempla rebajas de impuestos a grandes empresas e invariabilidad tributaria a 25 años, entre otras medidas. EFE

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