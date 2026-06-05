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Senado de EEUU aprueba 70.000 millones de dólares para la ofensiva migratoria de Trump

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El Senado de Estados Unidos aprobó el viernes 70.000 millones de dólares en financiación para la ofensiva migratoria de Donald Trump, tras una jornada de votaciones sobre múltiples enmiendas que evidenciaron las divisiones entre los republicanos sobre otras propuestas políticas del presidente.

El proyecto de ley financiaría a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato de Trump, otorgando al líder republicano una importante victoria en uno de sus temas emblemáticos tras meses de disputas en el legislativo.

El texto pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén abordarlo a principios de la próxima semana y enviarlo al despacho de Trump para su sanción.

La votación ocurre tras el cierre parcial récord del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a principios de este año, cuando los demócratas se negaron a apoyar nuevos fondos para la aplicación de las leyes de inmigración sin restricciones.

Estas incluían tácticas como las redadas y el uso de máscaras por parte de los agentes.

Los republicanos rechazaron esas exigencias y optaron en su lugar por financiar a ICE y a la Patrulla Fronteriza mediante el proceso acelerado de «reconciliación presupuestaria», que les permite sortear la oposición demócrata si consiguen mantener unidos a sus propios miembros.

La votación del Senado se produjo tras una jornada maratónica el jueves donde se votaron varias enmiendas.

ft/cr/dbh

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