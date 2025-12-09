Senado de Nigeria aprueba envío de tropas en misión de paz a Benín tras intento golpista

3 minutos

Nairobi, 9 dic (EFE).- El Senado de Nigeria aprobó este martes la solicitud del presidente del país, Bola Tinubu, para desplegar tropas nigerianas en la República de Benín, a petición del mandatario beninés, Patrice Talon, como parte de una misión de paz tras el intento de golpe de Estado ocurrido el domingo pasado.

El organismo legislativo aprobó la solicitud de Tinubu después de que la petición fuera remitida al Comité Plenario, en la cual las autoridades de Benín solicitaron “apoyo aéreo excepcional e inmediato” de las Fuerzas Armadas de Nigeria tras informar sobre un “intento inconstitucional de toma del poder y alteración de las instituciones democráticas”.

“La situación reportada por el Gobierno de Benín requiere una intervención externa urgente. El Senado debe considerar los estrechos lazos de hermandad y amistad que existen entre Nigeria y Benín, así como los principios de seguridad colectiva promovidos por la Cedeao (Comunidad Económica de Estados de África Occidental)”, indicó la carta de Tinubu al Senado.

El presidente nigeriano pidió a los legisladores que actuaran de manera “expedita” para garantizar la estabilidad de Benín, país con el que Nigeria comparte una frontera de unos 700 kilómetros.

El Gobierno de Benin también solicitó el envío de fuerzas terrestres nigerianas “estrictamente para misiones aprobadas por la autoridad del Comando Beninés en apoyo a la protección de las instituciones constitucionales y la contención de grupos armados”.

Durante una sesión del Consejo de Mediación y Seguridad (MSC) de la Cedeao celebrada hoy en Abuya, capital de Nigeria, el presidente de la Comisión del organismo, Omar Alieu Touray, instó a “tomar medidas inmediatas y decisivas para salvaguardar la estabilidad de la región y defender los valores que definen a la Comunidad”.

La Cedeao, que condenó el intento de toma del poder en Benín, ordenó también el despliegue de tropas del bloque, integradas por fuerzas de Nigeria, Sierra Leona, Costa de Marfil y Ghana, en territorio beninés.

El presidente Talon afirmó en la televisión pública a última hora del domingo que “la situación está completamente bajo control”.

Su mensaje se emitió después de que un grupo de militares, encabezados por el teniente coronel Pascal Tigri, quien continúa prófugo, declaró en la cadena estatal que había tomado el poder en Benín tras afirmar que habían destituido al presidente.

Según medios locales, la Guardia Republicana restableció el orden en la sede de la televisión pública, donde los golpistas fueron reducidos.

Talon, de 67 años, llegó al poder en 2016 y fue reelegido en 2021. Impulsó un programa político y económico centrado en el desarrollo del país, aunque sectores críticos señalan una erosión del sistema democrático.

Benín prevé celebrar elecciones presidenciales en abril de 2026, en las que Talon no aspirará a un nuevo mandato tras completar los dos mandatos de cinco años permitidos por la Constitución. EFE

aam/fpa