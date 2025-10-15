Senado de Paraguay felicita a Machado por el Nobel y destaca su «liderazgo democrático»

2 minutos

Asunción, 15 oct (EFE).- El Senado de Paraguay aprobó este miércoles una declaración en la que felicita a la opositora venezolana María Corina Machado por haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, de quien destacaron su «liderazgo democrático» y «resistencia pacífica».

El proyecto de declaración, promovido por un grupo de senadores del gobernante Partido Colorado, fue aprobado por mayoría «sobre tablas» -de forma inmediata y sin debate- y solo con el voto en contra de la senadora izquierdista del Frente Guasu Esperanza Martínez.

En la exposición de motivos, los proyectistas afirmaron que Machado «se ha convertido en la principal voz de resistencia» al Gobierno del venezolano Nicolás Maduro, quien permanece en la Presidencia del país caribeño desde 2013.

Destacaron que Machado obtuvo la distinción debido a su «liderazgo democrático, al ser una figura clave en la oposición venezolana para la promoción de elecciones libres y un gobierno representativo» y por su promoción de los derechos humanos.

Además, resaltaron que la líder opositora «ha mantenido su compromiso con la lucha pacífica y democrática», pese a las «graves amenazas contra su vida».

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció el viernes pasado que Machado era la ganadora del Nobel de la Paz 2025 «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

Tras conocerse la noticia, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó que el galardón fue un reconocimiento a la «lucha diaria por la democracia» que lleva Machado.

Paraguay reconoce como presidente electo de Venezuela al líder opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo en las presidenciales de julio de 2024 en su país frente a Maduro.EFE

