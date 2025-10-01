Senado mexicano ratifica a Alejandro Encinas como representante de México ante la OEA

The Swiss voice in the world since 1935
Ciudad de México, 30 sep (EFE).- El Senado mexicano aprobó este martes el nombramiento de Alejandro Encinas Rodríguez, hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum, como representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, Estados Unidos.

Tras su ratificación con 79 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones, la presidenta del Senado mexicano, Laura Itzel Castillo, le tomó juramento al diplomático y le deseó éxito en su nuevo encargo.

«La OEA no es solo una tribuna, es el espacio donde se tejen las soluciones a los desafíos que afectan a nuestra región, desde la lucha contra la desigualdad y el cambio climático hasta la defensa de las libertades fundamentales y la gobernabilidad democrática», indicó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat.

Además, destacó la importancia de este encargo, al recordar que la OEA está formada por 35 estados independientes de las Américas, lo que incluye a México, cuyo objetivo es lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia.

Murat agregó que las decisiones que se toman en dicho organismo regional tienen un impacto directo en la vida de millones de ciudadanos y mencionó que Encinas «buscará impulsar políticas hemisféricas en materia de democracia, derechos humanos, desarrollo integral y seguridad multidimensional; así como fortalecer alianzas y posiciones comunes entre países afines».

En favor del dictamen, el senador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Manuel Huerta, afirmó que la OEA «debe dejar atrás los tiempos de la parcialidad y del doble rasero», por lo que Encinas asume esta representación con el compromiso de defender los cuatro pilares de la organización: democracia, derechos humanos, desarrollo integral y seguridad multidimensional, pero con un sentido transformador.

Por el Partido del Trabajo (PT), la senadora Geovanna Bañuelos, consideró que en la OEA «México requiere una voz con firmeza jurídica, con oficio político y con un profundo sentido democrático», por lo que la experiencia de Encinas lo acredita para conducir debates complejos con visión democrática y respeto irrestricto al derecho internacional.

Encinas, de 71 años, se desempeñaba como secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de México.

Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), Encinas fue subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, donde presidió la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. EFE

