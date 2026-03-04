Senado paraguayo retrasa indefinidamente debate sobre reforma a las jubilaciones públicas

2 minutos

Asunción, 4 mar (EFE).- El Senado de Paraguay retrasó este miércoles de forma indefinida el debate de una controvertida reforma a la ley de jubilaciones públicas, prevista inicialmente para el 25 de marzo próximo, y cuyo estudio fue motivo de protestas.

La decisión fue aprobada por una mayoría de senadores durante la primera sesión ordinaria del año tras el receso parlamentario que se inició el 21 de diciembre pasado.

El senador Dionisio Amarilla, elegido por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y aliado del gobernante Partido Colorado, propuso al pleno diferir «sine die (sin plazo fijo)» la discusión sobre la reforma de la caja fiscal, como se conoce en el país al sistema de jubilaciones públicas.

El proyecto de reforma, que fue aprobado en medio del receso legislativo por la Cámara de Diputados, establece en 57 años la edad mínima de jubilación ordinaria tras 25 años de aportes para el magisterio nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales, sectores que no requerían una edad mínima de retiro.

El pasado 10 de febrero, el Senado suspendió el debate durante una sesión extraordinaria marcada por las manifestaciones de gremios de trabajadores y pensionados contrarios al proyecto y anunció que se retomaría el estudio el 25 de marzo .

La senadora oficialista disidente Lilian Samaniego dijo este miércoles que una reforma «no se puede imponer» y pidió «humanizar» su estudio, al advertir que «no se trata solamente de números», sino «de la dignidad de las personas que aportaron y los que están aportando».

El Ejecutivo del presidente paraguayo, Santiago Peña, defiende la reforma a la caja fiscal al señalar que tiene un déficit financiero que en 2025 alcanzó los 380 millones de dólares, cerca del 0,8 % del producto interior bruto (PIB).EFE

nva/lb/cpy