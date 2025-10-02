Senado trata vetos de Milei a leyes que otorgan más fondos a la salud y a universidades

Buenos Aires, 2 oct (EFE).- El Senado argentino comenzó este jueves el tratamiento de los vetos del presidente argentino, Javier Milei, a dos leyes aprobadas en agosto por el Parlamento: una que declara la emergencia en la salud pediátrica y obliga al Estado a aumentar los fondos para ese sector, y otra que dispone un incremento del financiamiento a las universidades públicas nacionales.

Ambos vetos ya fueron rechazados el pasado 17 de septiembre por la Cámara de Diputados por lo que, en caso de ser rechazados también en el Senado por una mayoría de dos tercios, el Gobierno estaría obligado a promulgar ambas leyes.

La oposición logró reunir este jueves el quórum necesario en la Cámara Alta, mientras el debate es seguido a las puertas del Congreso por personal sanitario, estudiantes y profesores universitarios y otros colectivos que protestan contra las políticas de ajuste del Gobierno de Milei.

La ley de emergencia en salud pediátrica, aprobada por el Congreso el pasado 22 de agosto, declara la emergencia por dos años y ordena al Estado nacional la inmediata asignación de recursos, incluyendo una recomposición salarial del personal público que se desempeña en el sector.

Entre otros puntos, la ley ordena equiparar las remuneraciones del personal destinado a la asistencia pediátrica y el de los médicos residentes.

La ley de financiamiento universitario, aprobada el pasado 21 de agosto, establece una actualización del presupuesto del Estado destinado a las universidades públicas nacionales y de los salarios de los profesores y el personal no docente del sector de la educación superior.

Ambas normas fueron vetadas por Milei el pasado 10 de septiembre, bajo el argumento de que conspiran contra el objetivo de ‘déficit cero’ de su Administración.

La discusión de la ley de emergencia pediátrica fue impulsada por la oposición a raíz del conflicto que envuelve al hospital Garrahan de Buenos Aires, el principal centro público de pediatría de Argentina y uno de los más importantes de Latinoamérica, cuyo personal reclama desde hace meses un aumento en sus ingresos y mayores recursos presupuestarios.

En Argentina, el presidente puede vetar una ley aprobada por el Congreso, el cual, a su vez, puede -con el voto de los dos tercios de cada una de sus cámaras- insistir y dejar firme la norma vetada.

El pasado 4 de septiembre el Congreso revirtió un veto de Milei a una ley que declara la emergencia en el área de discapacidad. EFE

