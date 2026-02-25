Senado uruguayo aprueba el acuerdo UE-Mercosur, que pasa a la Cámara de Representantes

Montevideo, 25 feb (EFE).- La Cámara de Senadores de Uruguay aprobó este miércoles el acuerdo económico Unión Europea-Mercosur, que pasará a la Cámara de Representantes para ser debatido y ratificado este jueves.

Tras una sesión que se extendió por varias horas, el texto fue aprobado de forma unánime por 31 votos sobre 31 posibles, luego de que alzaran la mano todos los legisladores del oficialista Frente Amplio y los de los opositores Partido Nacional y Partido Colorado.

El texto del acuerdo pasará ahora a la Cámara de Representantes, donde el jueves desde el mediodía local será tratado para ser ratificado.

La Cámara de Representantes cuenta con 99 diputados pertenecientes al Frente Amplio (48), al Partido Nacional (29), al Partido Colorado (17) y a los también opositores Cabildo Abierto (2), Identidad Soberana (2) y Partido Independiente (1).

Para que el acuerdo sea aprobado, basta con una mayoría simple en la Cámara que se obtendría de forma holgada con los votos de los partidos que ya le han dado luz verde en el Senado.

En sus redes sociales, el senador frenteamplista Daniel Caggiani, encargado de informar en sala sobre el asunto tratado, indicó luego de finalizada la jornada: «Día histórico. La Cámara de Senadores acaba de aprobar por 31 votos en 31 la ratificación del acuerdo Mercosur-UE. Acabamos de votar el acuerdo comercial más importante de la historia de nuestro país».

En tanto, durante la sesión, el senador colorado Andrés Ojeda dijo estar convencido del acuerdo y dijo que es «importante» pensar en los desafíos que vienen por delante.

«Uruguay necesita abrirse al mundo. Es básicamente su único gran camino de crecimiento», apuntó el legislador, quien también subrayó: «Es el mayor acuerdo comercial negociado por el Mercosur en la historia y es un paso estratégico en la dirección correcta». EFE

