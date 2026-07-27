Senado y Cámara de diputados de Perú se instalan un día antes de toma de mando de Fujimori

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Lima, 27 jul (EFE).- Las cámaras de senadores y diputados de Perú se instalan y comienzan este lunes su primer período anual de sesiones, presididas por el oficialismo y la oposición política, respectivamente, un día antes de la toma de mando de la derechista Keiko Fujimori como nueva gobernante del país andino.

El período anual de sesiones comprende desde este 27 de julio hasta el 26 de julio de 2027, señaló el Congreso en un comunicado.

El año parlamentario estará conformado por dos legislaturas, el primero de los cuales culminará el próximo 15 de diciembre, mientras que el segundo comenzará el 1 de marzo y terminará el 15 de junio.

En el caso del senado, su presidente, el fujimorista Miguel Torres, señaló que entrará en funciones desde las 10:00 horas (15:00 GMT), mientras que la cámara de diputados, que presidente el centroderechista Óscar Reto, hará lo mismo desde la 11:00 horas (16:00 GMT).

Según la información oficial, a partir de las 12.00 horas (17.00 GMT) se desarrollará la ceremonia de instalación del Congreso bicameral, que se hará en el hemiciclo parlamentario con la participación de 60 senadores y 130 diputados.

El último domingo, se determinó que Fuerza Popular, el partido de la presidenta electa Keiko Fujimori, presidirá la mesa directiva del Senado para el periodo 2026-2027 junto a la formación ultraderechista Renovación Popular.

Tras una reñida votación, el fujimorista Miguel Torres, quien también es segundo vicepresidente electo del país, juró como nuevo presidente del Senado y, según el reglamento, se convirtió en el presidente del Congreso, un cargo que el año que viene pasará a manos del legislador que ejerza la presidencia de diputados.

La mesa directiva de Torres está conformada por Alejandro Muñante, de Renovación Popular, como primer vicepresidente; Nilza Chacón, de Fuerza Popular, como segunda vicepresidenta; y Edgar Mancha Pineda, de Renovación Popular, como tercer vicepresidente.

Por su parte, una coalición de centro e izquierda presidirá la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027 tras ganar el domingo a la lista presentada por Fuerza Popular y Renovación Popular.

La lista liderada por Jesús Reto, del centroderechista Partido del Buen Gobierno, se impuso a la encabezada por la congresista de Renovación Popular Norma Yarrow.

Reto preside una mesa directiva conformada por Analí Márquez, del izquierdista Juntos por el Perú, como primera vicepresidenta; Harvey Colchado, del izquierdista Ahora Nación, como segundo vicepresidente; y José Ricardo Yataco, del centrista Obras, como tercer vicepresidente.

Estas cuatro agrupaciones se unieron para conformar una lista común de oposición frente al fujimorismo, a la que denominaron ‘Consenso por la democracia’.

De esa manera, Perú vuelve a tener después de más de 34 años un Parlamento bicameral, compuesto por una cámara de senadores y otra de diputados, cuyos integrantes juraron a sus cargos el pasado viernes para el periodo 2026-2031. EFE

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