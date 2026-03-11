Senador Bolsonaro dice que cancelación de Lula a investidura de Kast fue un «berrinche»

Valparaíso (Chile), 11 mar (EFE).- El senador brasileño Flávio Bolsonaro criticó este miércoles la cancelación a última hora del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva a la toma de posesión en Chile del ultraderechista José Antonio Kast y dijo que este «abandonó los intereses de los brasileños por un berrinche».

«Lula fue muy pequeño con esta decisión, porque no sabe convivir con personas que piensan diferente a él. Deja de defender los intereses de los brasileños por una cuestión personal, por un berrinche, por un rencor», explicó a los medios a su llegada al Parlamento chileno, donde tendrá lugar la investidura.

Considerado como principal rival de Lula en las elecciones de octubre e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, el senador ultraderechista es uno de los invitados personales de Kast, junto a la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

La Presidencia brasileña no divulgó los motivos de la cancelación y anunció que, en su lugar, viajó a Chile el canciller, Mauro Vieira.

Según la prensa brasileña, Lula se habría molestado por la presencia de Bolsonaro en una ceremonia a la que acuden también otros líderes ultra de la región, como el argentino Javier Milei o el ecuatoriano Daniel Noboa.

Pese a sus divergencias ideológicas, Lula y Kast tuvieron una reunión bilateral de una hora el pasado 28 de enero en Ciudad de Panamá, en la que coincidieron en reforzar la cooperación bilateral para combatir el crimen organizado y promover la estabilidad regional.

«Creo que cualquier jefe de Estado debería honrar la toma de posesión del presidente de Chile. Es un país que tiene acuerdos comerciales bilaterales fundamentales con Brasil. Creo que el gobernante tiene que pensar siempre en el pueblo brasileño en primer lugar», agregó el senador.

Preguntado sobre el apoyo de Brasil a la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, Flávio Bolsonaro se limitó a decir que afirmó que la organización internacional «dejó de tener legitimidad hace mucho tiempo».

«Para ser sincero, lamentablemente la Naciones Unidas (ONU) dejaron de tener legitimidad hace mucho tiempo. La ONU es una organización que viene demostrando mucha contaminación ideológica. Creo que los países tienen que tener sus relaciones más directamente o en bloques más organizados, pensando siempre en los intereses de sus pueblos», agregó.

