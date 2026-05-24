Senador brasileño Flávio Bolsonaro asegura que usa chaleco antibalas por temor a ataques

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São Paulo, 24 may (EFE).- El senador y precandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro publicó este domingo un video en el que se lo ve colocándose un chaleco antibalas debajo de la vestimenta antes de salir a un evento masivo.

«Mucha gente me pregunta por qué estoy usando chaleco, ¿no?», comenzó diciendo el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y argumentó que, así como hay trabajadores que usan «cascos» o «uniformes», a él le toca vestir protección balística.

«No me gusta salir con esto a la calle, pero tengo que salir. Mucho odio, mucho ataque, mucha deshumanización. Sé que esa gente no tiene límites para destruir a quien se interponga en su camino», expresó.

En ese sentido, el precandidato presidencial citó el episodio que vivió su padre en 2018, durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, cuando fue apuñalado en medio de un mitin masivo.

«Se de lo que son capaces. Ya intentaron hacerlo con mi padre. No lo consiguieron. No puedo tentar al destino», exclamó mientras subía el cierre del chaleco.

Sin embargo, cerró su mensaje con un tono desafiante hacia sus detractores: «¿Piensan que me van a intimidar? No lo harán. Estoy preparado y, miren… aquí hay sangre Bolsonaro», dijo, golpeándose el antebrazo.

A menos de cinco meses de que se celebre la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el derechista es el principal adversario del actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Las últimas encuestas los situaban técnicamente empatados; sin embargo, los últimos datos del instituto de opinión Datafolha, divulgados este viernes, mostraron que Lula recuperó un poco de oxígeno, con el 47 % de las preferencias frente al 43 % de Bolsonaro en una eventual segunda vuelta.

Estos datos suponen un freno en la tendencia de crecimiento que mostraba la candidatura de Bolsonaro desde que fue designado sucesor por su padre en diciembre.

Las últimas semanas el mundo político brasileño se vio sacudido por la divulgación por parte del medio ‘Intercept Brasil’ de conversaciones entre el senador y Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, actualmente en prisión preventiva bajo la sospecha de estar detrás del mayor fraude financiero en la historia de Brasil.

Bolsonaro, que ha cambiado varias veces de versión, reconoció que tuvo conversaciones directas con el dueño del banco privado, quien ahora negocia delatar a la Fiscalía nombres involucrados en el esquema de corrupción.EFE

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