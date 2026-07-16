Senador condiciona su apoyo al fiscal de Trump a que se reúna con víctimas de Epstein

Compartir

2 minutos

Washington, 16 jul (EFE).- El senador republicano Thom Tillis, cuyo voto será crucial para que avance la nominación de Todd Blanche como fiscal general, exigió este jueves en el Senado que se reúna con las víctimas de los abusos del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein para obtener su apoyo.

Blanche, nominado por el presidente, Donald Trump, para ocupar el cargo de manera permanente, protagonizó este miércoles y jueves su sesión de confirmación ante el Senado y defendió la gestión del Departamento de Justicia en la divulgación de los papeles del caso de Jeffrey Epstein.

Sin embargo, en la sesión del jueves fijó como condición para su apoyo la reunión de Blanche con algunas víctimas de Epstein, que han intentado sin éxito durante meses encontrarse con el fiscal interino.

El voto de Tillis resulta crucial para el nombramiento ya que si todos los demócratas del Comité Judicial votan en contra de Blanche, un solo «no» republicano podría frenar la nominación.

«Espero que esa reunión se celebre antes de que esté dispuesto a votar en contra del comité», aseguró Tillis, que añadió que estaba «intentando llegar a un acuerdo».

Primero como fiscal general adjunto y luego como titular interino tras la salida de Pam Bondi en abril, Blanche ha estado involucrado en la gestión del caso y la publicación de estos papeles, en los que el mandatario aparece mencionado más de mil veces.

También fue el encargado de encabezar un interrogatorio en prisión con Ghislaine Maxwell, expareja y principal colaboradora de Epstein.

Tras la sesión de este jueves, el Comité Judicial del Senado deliberará si recomendar su candidatura para una votación en el pleno. EFE

acd/lfp/gpv