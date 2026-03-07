Senador de EEUU Moreno dice que República Dominicana es el «mejor amigo» de su país

Santo Domingo, 6 mar (EFE).- El senador de los Estados Unidos por el estado de Ohio, Bernie Moreno, afirmó este viernes que República Dominicana es un gran aliado de su país y su «mejor amigo en América Latina».

El legislador habló de esta manera durante una visita que realizó a la zona fronteriza de la provincia de Dajabón, destacó el Ejército de República Dominicana.

Moreno expresó que, gracias a la unión y apoyo constante entre ambas naciones, el presidente Luis Abinader fue invitado a reunirse este sábado 7 de marzo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la ciudad estadounidense de Miami.

«Queremos mirar lo que está pasando y cómo pueden los Estados Unidos apoyar a un amigo bien bueno que tenemos aquí en este gobierno. Por eso es que invitamos al presidente a reunirse en Miami mañana, para tener los mejores amigos de los Estados Unidos todos juntos, para poner lo que estamos llamando el (Escudo de las Américas), y obviamente aquí, este país es uno de los mejores amigos de los Estados Unidos», expuso.

La cumbre tiene como objetivo principal promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región, de acuerdo con informaciones de la Casa Blanca. En el encuentro participarán, hasta el momento, representantes de 11 países del hemisferio occidental.

«Estamos aquí (en República Dominicana) para entender qué está pasando y qué ayuda podemos hacer para nuestro mejor amigo en América Latina, que es la República Dominicana», agregó el empresario de origen colombiano.

Durante el recorrido visitó el paso fronterizo entre Juana Méndez (Haití) y Dajabón (RD), y posteriormente la construcción del muro fronterizo que construye el Gobierno dominicano para reforzar la seguridad en la frontera.

Moreno estuvo acompañado del comandante general del Ejército, Iván Camino Pérez, y el general de brigada José Rodríguez Coste, director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).EFE

