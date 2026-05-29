Senador demócrata defiende derecho de España y de socios de la OTAN a mostrar desacuerdo

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Madrid, 29 may (EFE).- El senador demócrata estadounidense Rubén Gallego defendió este viernes en Madrid el derecho de España y de otros socios de la OTAN a mostrar su desacuerdo con las posturas de Estados Unidos y subrayó que la Alianza Atlántica «no es un pacto suicida, es un pacto defensivo».

«La OTAN no es un pacto suicida, es un pacto defensivo y España tiene el derecho de proteger sus intereses», dijo Gallego en un encuentro con varios medios en el Instituto Elcano de Madrid.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado airadamente al Gobierno español por su reticencias a dedicar el 5 % de su PIB a inversión militar e, incluso, ha sugerido que España sea expulsada de la OTAN.

La negativa del Gobierno español a permitir el uso de las bases de Rota y Morón para operación militares contra Irán ha provocado más tensiones y desatado más amenazas por parte de Trump, que ha hablado de posibles represalias comerciales.

Gallego calificó las declaraciones de Trump de «temperamentales» y, aunque reconoció la importancia mayúscula de las posturas del presidente, aseguró que en Estados Unidos hay más voces además de la suya.

«Queremos asegurarnos de que el mundo entienda, especialmente nuestros amigos en España, que hay más de una voz allí, que tenemos una alianza histórica compartida con España e intereses comunes que superan algunos desacuerdos», dijo.

Y más allá de estos desacuerdos, apuntó: «Hay otros ámbitos donde encontraremos puntos en común, puntos de convergencia en materia de seguridad», tanto en la OTAN, como en la guerra de Ucrania.

Según Gallego, el «competidor» de Estados Unidos es China, por lo que es necesario «tener los amigos y las alianzas necesarias para estar realmente preparados para afrontar esa competencia», en lugar de «aislar a nuestros amigos, como España o la Unión Europea». EFE

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