Senador estadounidense califica de «productiva» reunión de Netanyahu con la jefa del PMA

Este contenido fue publicado en
Tel Aviv, 28 ago (EFE).- El senador estadounidense Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, afirmó este jueves en Tel Aviv que asistió al encuentro entre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, que calificó como «una de las reuniones más productivas» en las que ha participado.

«Hubo un intercambio honesto entre el PMA, COGAT (el organismo militar israelí que gestiona los asuntos civiles en los territorios ocupados) y las Fuerzas de Defensa de Israel sobre lo que podemos hacer juntos para mejorar la entrega de alimentos que lleguen al pueblo palestino, no a Hamás», señaló Graham en una rueda de prensa.

El senador aseguró sentirse «muy optimista» de que ese diálogo se traduzca en «más camiones entrando con ayuda para la gente adecuada».

Añadió además que espera que las conversaciones mantenidas «den como resultado más camiones entrando bajo condiciones que Israel pueda aceptar».

La oficina de Netanyahu había informado previamente de que el primer ministro se reunió en Jerusalén con McCain para tratar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

La reunión se produjo días después de que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), una iniciativa respaldada por la ONU, declarara el pasado 22 de agosto la existencia de hambruna en la ciudad de Gaza. EFE

