Senador oficialista paraguayo renuncia a su curul en medio de polémica por título falso

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Asunción, 8 may (EFE).- El legislador oficialista Hernán Rivas renunció este viernes a su curul en el Senado de Paraguay en medio de la polémica por las acusaciones de la presunta falsificación de su título de abogado, que fueron investigadas por la Fiscalía.

El Senado difundió esta tarde una comunicación enviada al presidente de la Cámara y del Congreso, Basilio Núñez, en la que Rivas presenta su «renuncia indeclinable», sin ofrecer los motivos de la misma.

En julio de 2023, Rivas utilizó un título de abogado para poder ser designado en nombre del Senado como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), un órgano encargado de juzgar a magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos por mal desempeño de sus funciones.

Rivas dimitió el 1 de agosto de ese año.

Mientras que a finales de marzo regresó al centro de la controversia después de que un tribunal de apelaciones dispusiera su sobreseimiento definitivo al alegar la «prescripción de la acción penal» en la causa por presunta «producción mediata de documento público de contenido falso y uso de documento público de contenido falso», que lideraba la Fiscalía desde 2024.

Pero un grupo de senadores denunció el pasado 15 de abril a Rivas por la presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso, ante lo cual el fiscal general, Emiliano Rolón Fernández, dispuso, cinco días después, la apertura de otra causa penal contra el mencionado legislador, según comunicó entonces el Ministerio Público.

Hace dos semanas, el Senado había concedido a Rivas un permiso para ausentarse del cargo por tiempo indeterminado, un hecho que la oposición leyó como un respaldo al cuestionado senador.

A mediados de marzo pasado, Núñez había informado que Rivas solicitó el permiso tras mantener una reunión con el presidente del país, Santiago Peña, y otros senadores, y anunció que su colega se defendería ante el Poder Judicial «como un ciudadano más». EFE

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