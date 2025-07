Senador paraguayo propuesto por Peña como embajador ante EE.UU. defiende su nominación

Asunción, 9 jul (EFE).- El senador oficialista Gustavo Leite, propuesto por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, como embajador ante Estados Unidos, defendió este miércoles su nominación, al asegurar que cuenta con la confianza del gobernante y salir al paso de publicaciones periodísticas que generaron críticas de sectores políticos a su designación.

«Si no hubiera habido confianza, no me hubiera nominado», declaró Leite a los periodistas en el Congreso, al ser consultado sobre el respaldo del Gobierno de Peña.

La postulación de Leite debe ser analizada por el Senado, controlado por el gobernante Partido Colorado.

«Ustedes son testigos calificados de que el presidente y yo no pensamos igual. En muchas cosas pensamos diferente (…) Yo lo que digo es que en política, Paraguay tiene que venir primero», agregó.

En ese sentido, Leite comentó a los periodistas el caso del actual presidente interino de Siria, Ahmed al Sharaa, que antes era buscado por Estados Unidos como el líder de una facción de Al Qaeda, pero ahora trata con él.

«Si ese tipo de gente se puede poner de acuerdo por la política real, cómo yo no me voy a poner de acuerdo con Santi Peña o él conmigo, da igual. Él es el presidente, en todo caso, para que podamos trabajar por Paraguay, a pesar de nuestras diferencias», argumentó.

En su momento, el legislador impulsó un proyecto de ley para dotar de más presupuesto a una institución dedicada a la atención de los pacientes con cáncer, que, según versiones periodísticas, fue frenado por el jefe de Estado. Ambos tampoco coincidieron en torno a una propuesta de ley para la creación del Ministerio de la Familia.

Por otra parte, Leite negó estar «salpicado» por unas versiones periodísticas que advertían que una empresa de la que fue accionista sirvió de consignataria para la importación de equipos destinados a un laboratorio instalado en Paraguay por una firma argentina presuntamente vinculada con el caso del fentanilo contaminado que causó muertes en el vecino país.

«No me siento salpicado y no me salpica nada», aclaró Leite, quien aseguró que la compañía paraguaya a la que estuvo vinculado -según dijo- por dos meses, antes de asumir el cargo de senador, «no tenía ningún acuerdo firmado para ser consignataria de nadie», y tachó de «mentira» los señalamientos.

El 1 de julio pasado, Peña propuso a Leite como nuevo embajador en Estados Unidos, en reemplazo del diplomático José Antonio Dos Santos, relevado de su cargo en enero pasado tras ejercerlo desde el 2021.

Durante este tiempo, el encargado de Negocios, Óscar Báez, ha estado al frente de la legación diplomática de Asunción en Washington.EFE

