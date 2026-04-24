Senador republicano pide a Trump frenar diálogo y destruir capacidad militar iraní

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Washington, 24 abr (EFE).- El senador republicano Roger Wicker, que preside el Comité de Servicios Armados de la cámara, pidió este viernes al presidente estadounidense, Donald Trump, que reanude los ataques ofensivos contra Irán y que frene las negociaciones con Teherán porque asegura que no se puede confiar en sus autoridades.

«Se acabó el tiempo de las negociaciones con el régimen iraní», escribió Wicker en su cuenta oficial de X y argumentó que considera que las autoridades actuales de la república islámica no cumplirán con promesas ni acuerdos.

Wicker se dirigió a Trump sugiriendo que: «nuestro comandante en jefe debe ordenar a sus experimentados líderes militares que acaben de destruir las capacidades militares convencionales de Irán y eliminen cualquier vestigio de su programa nuclear».

El republicano de Mississipi es conocido por ser parte de una ala dura conservadora que ha respaldado la intervención en Oriente Medio y que usualmente respalda a Trump en temas militares y de presupuesto desde la Cámara Alta.

El llamado de Wicker se produce pocas horas después de que la Casa Blanca confirmara que los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán el sábado a Pakistán para participar en una nueva ronda de negociaciones de paz con Irán.

Trump anunció el martes un alto el fuego indefinido hasta que el Gobierno iraní presente una propuesta de acuerdo para poner fin a la guerra.

Los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán el sábado a Pakistán para participar en una nueva ronda de negociaciones de paz con Pakistán, según anunció este viernes la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt.

Islamabad, donde se celebró la fallida primera ronda de negociaciones el 11 y 12 de abril, sigue preparada para recibir a las partes, aunque los contactos permanecen encallados ante la negativa iraní de sentarse a negociar mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo naval a sus puertos y buques. EFE

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