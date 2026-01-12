Senador ruso dice que la «apuesta» de EE.UU. por las protestas en Irán no funcionó

Moscú, 12 ene (EFE).- El senador ruso Konstantín Kosachiov aseguró este lunes que la «apuesta» de Estados Unidos por las protestas en Irán ha fracasado.

«Las autoridades de Teherán tienen la situación bajo control, y las acciones de los manifestantes han sido respondidas con potentes manifestaciones progubernamentales en varias ciudades iraníes», dijo el senador ruso, citado por la agencia TASS.

Kosachiov opinó que una intervención militar en el país en las condiciones actuales «solo fortalecería la unidad nacional».

«Una operación especial similar a la de Venezuela ciertamente no producirá resultados, y una invasión masiva sería un fracaso mucho mayor para EE. UU. que Afganistán», aseveró.

Al mismo tiempo, subrayó que Washington podría aumentar la presión sobre Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald «Trump quiere hablar desde una posición de fuerza, lo que no descarta ataques aéreos ni otras demostraciones de fuerza».

«Pero la clave para estabilizar la situación en el país reside en los propios iraníes y mucho depende de la implementación de las reformas prometidas, el desarrollo del diálogo entre el gobierno, la sociedad y las regiones, y el fortalecimiento de la economía», concluyó.

Se trata de uno de los pocos comentarios sobre Irán que se han producido estos días en Rusia, donde hoy terminaron las vacaciones por Año Nuevo y la Navidad ortodoxa. EFE

