Senadora del partido de Milei señala a jefe de Gabinete por ocultar quinientos mil dólares

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Buenos Aires, 11 jun (EFE).- Patricia Bullrich, senadora del partido del presidente argentino Javier Milei, cuestionó este jueves al jefe de Gabinete del Gobierno, Manuel Adorni, por haber ocultado 500.000 dólares de su declaración jurada y afirmó que se trató de una «omisión ética», en medio de una investigación judicial por el crecimiento patrimonial del funcionario.

«Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado», dijo Bullrich en -una entrevista con el diario La Nación-.

La legisladora, que encabeza el bloque de senadores del oficialista La Libertad Avanza, agregó que «será la Justicia la que tendrá que determinar» las eventuales responsabilidades de Adorni.

Estas declaraciones se dan luego de la presentación en la víspera de la declaración jurada patrimonial del jefe de Gabinete, en la que informó la incorporación de más de 500.000 dólares a su patrimonio familiar.

Según explicó el funcionario -en una entrevista con el canal LN+- esos fondos provienen de operaciones de compra y venta de criptomonedas realizadas entre 2013 y 2018.

Ante las críticas, por no haber declarado previamente esos activos, Adorni aseguró que se trataba de ahorros personales que permanecieron fuera de los registros oficiales.

Semanas atrás, Bullrich había reclamado que el jefe de Gabinete presentara su declaración jurada para despejar dudas sobre la evolución de su patrimonio y hasta había adelantado la presentación de la suya.

El pasado 29 de abril, durante una presentación ante legisladores, Adorni había afirmado que en sus declaraciones juradas figuraban «todos los detalles de los bienes» que integran su patrimonio, respecto a los cuales, dijo «nunca existió ocultación alguna».

El jefe de Gabinete está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, a raíz de supuestas irregularidades patrimoniales detectadas por pagos en efectivo, y sin factura, para la compra de un apartamento en Buenos Aires y una casa en un barrio exclusivo a las afueras de la capital, que no había declarado hasta hace solo unas semanas, así como para obras de remodelación. EFE

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