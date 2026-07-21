Senadores de EE.UU. piden reformas a ICE tras tiroteos mortales en operativos migratorios

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Washington, 20 jul (EFE).- Cerca de 40 senadores estadounidenses enviaron este lunes una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en la que exigieron reformas en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras dos tiroteos mortales contra un mexicano y un colombiano en los que estuvieron involucrados agentes de esa agencia federal.

La misiva, encabezada por el senador independiente por Maine Angus King y firmada por legisladores demócratas, reclama a Seguridad Nacional mayor transparencia en las operaciones de ICE y medidas para reforzar la supervisión de sus agentes, entre ellas el uso obligatorio de cámaras corporales y una identificación más clara de los oficiales durante sus actuaciones.

Los senadores pidieron además una revisión de los protocolos de ICE y que las autoridades proporcionen información más detallada sobre los incidentes en los que agentes de la agencia han utilizado la fuerza, al considerar que es necesario fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

En días recientes, dos migrantes, el mexicano Lorenzo Salgado Araujo y el colombiano Johan Durán, murieron por disparos de ICE que se produjeron tras controles de tráfico en Texas y Maine, respectivamente.

Además, el pasado 14 de julio, otro migrante que no ha sido identificado falleció en Florida al ser embestido por un camión tras otro control de tráfico de ICE.

Estos nuevos episodios se producen después de una ola de cuestionamientos contra ICE a inicios de 2026 tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios en Minneapolis.

Renee Nicole Good, de 37 años, murió el 7 de enero tras recibir disparos de un agente federal, mientras que Alex Pretti, enfermero de 37 años, falleció el 24 de enero durante un enfrentamiento con agentes de inmigración, casos que provocaron protestas y demandas de mayor supervisión.

La tensión política derivada de esas muertes llegó al Congreso, donde legisladores demócratas bloquearon partidas presupuestarias para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en medio de la disputa por los fondos destinados a las operaciones migratorias.

El pulso provocó un cierre parcial de la agencia y cambios en la cúpula de Seguridad Nacional, incluida la salida de la secretaria Kristi Noem y la llegada de nuevos responsables en áreas clave de inmigración. EFE

dte/seo