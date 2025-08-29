Senadores de EEUU visitan Taiwán antes del desfile militar chino por el Día de la Victoria

Pekín, 29 ago (EFE).- El presidente del Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, Roger Wicker, llegó este viernes a Taiwán junto a la senadora Deb Fischer para reafirmar el apoyo a la isla y abordar la cooperación en seguridad, pocos días antes de que China celebre un gran desfile militar en Pekín.

Wicker afirmó en su llegada a Taipéi que Taiwán es un “modelo floreciente de democracia y libertad” y que el objetivo del viaje es reafirmar la asociación entre ambos lados, además de debatir medidas para “promover la paz a través de la fortaleza”, en alusión a la doctrina del expresidente estadounidense Ronald Reagan, informó la agencia de noticias CNA.

Fischer, también republicana y miembro del Comité de Servicios Armados, recalcó por su parte que la delegación busca evaluar la situación de seguridad en el Indopacífico tras recorrer bases estratégicas en Hawái, Guam, Palaos y Filipinas.

Está previsto que los senadores se reúnan a lo largo de la jornada con el presidente taiwanés, William Lai, y otros altos cargos del Gobierno isleño para abordar la cooperación en materia de defensa y la situación de seguridad regional.

El legislador recordó que el Congreso estadounidense revisa estos días la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA), un proyecto de casi un billón de dólares que establece la política del Pentágono y que incluye provisiones específicas para reforzar la cooperación con Taipéi.

“Este año volveremos a añadir disposiciones en apoyo de Taiwán”, señaló, sin dar detalles.

La visita se produce en vísperas del desfile militar con el que Pekín conmemorará el próximo 3 de septiembre el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Asia y la derrota del fascismo, un acto en el que participarán líderes como el presidente ruso, Vladímir Putin, y el norcoreano, Kim Jong-un.

El presidente chino, Xi Jinping, pasará revista a las tropas y pronunciará un discurso en la plaza de Tiananmen en lo que se anticipa como una gran exhibición de poder militar.

China, que considera a Taiwán parte “inalienable” de su territorio y no ha renunciado al uso de la fuerza para lograr la “reunificación”, suele denunciar los viajes de legisladores estadounidenses a la isla como una injerencia en sus asuntos internos.

La embajada china en Washington ya había pedido en julio a Wicker y a otros congresistas que cancelaran sus planes de viajar a Taipéi. EFE

