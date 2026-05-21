Senadores demócratas cuestionan la emisión limitada de pasaportes con el rostro de Trump

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Los Ángeles (EE.UU.), 21 may (EFE).- Un grupo de senadores demócratas ha cuestionado al Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, en inglés) sobre los planes de emitir una edición especial de pasaportes que incluyan el retrato del presidente Donald Trump, en conmemoración del 250.º aniversario de los Estados Unidos, al que se refirieron como un hecho “inaudito”.

El mes pasado el DOS anunció que prepara una edición limitada de 25.000 pasaportes que incluirá el rostro de Trump enmarcado por la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense en la portada interior del pasaporte, junto con su firma en color dorado.

El grupo de legisladores encabezados por el senador por Oregon Jeff Merkley expresaron en una misiva dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, su “profunda preocupación” con respecto a los supuestos planes para emitir estos documentos.

“El pasaporte estadounidense nunca ha incluido —y no debería incluir ahora— la imagen de un presidente de los EE.UU. en ejercicio. Les solicitamos que detengan estos planes, dado el impacto antidemocrático que tendrá esta decisión», escribieron los senadores.

Los demócratas enfatizaron “lo inaudito” que resultaría colocar el rostro de una figura política en el pasaporte estadounidense, así como la posibilidad de malgastar los dólares de los contribuyentes estadounidenses en el proceso.

El grupo de senadores ha pedido a Rubio que informe del costo de producción asociado al rediseño y la impresión del pasaporte conmemorativo, así como si se consideraron opciones de diseño alternativas y cómo se seleccionó el rostro de Trump en particular.

Además, los legisladores, entre los que se cuentan los senadores Chris Van Hollen , Jacky Rosen, Tim Kaine y Angus King pidieron explicaciones sobre el procedimiento para obtener uno de estos pasaportes y si los estadounidenses podrán optar por no recibir este diseño.EFE

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